Für die Daimler Aktie ging es im Zuge der Corona-Krise an der Börse massiv nach unten. Am 20. Februar wurden noch Kurse oberhalb von 44 Euro notiert, bevor die Panik an den Märkten zuschlug. Doch in den letzten beiden Handelstagen hat Daimlers Aktienkurs knapp über der 30-Euro-Marke eine deutliche Stabilisierung durchlaufen. Am Montag und Dienstag wurden Tagestiefs bei 30,05 Euro und 30,16 Euro notiert. Die charttechnische ...