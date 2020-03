Kann sich die Siemens-Aktie wieder auf 87 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Seit dem 21.2.20, als sich die Talfahrt an den Börsen drastisch beschleunigte, brach der Kurs der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) von 106 Euro bis zum 9.3.20 auf bis zu 79,10 Euro um 25 Prozent ein. Allein am 9.3.20 verzeichnete die Aktie einen Kursrückgang von 9,48 Prozent. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie im Zuge einer leichten Gegenreaktion wieder auf ihr aktuelles Niveau von 81,33 Euro erholen.

Derzeit mehren sich bereits die Stimmen jener Analysten mit der Marktmeinung, dass die Corona-Krise und der Einbruch des Ölpreises bereits im Aktienkurs eingepreist sein könnten. Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die der Aktie zumindest wieder eine Kurserholung auf ihren Kurs vom 6.3.20 im Bereich von 87 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukte umzusetzen.