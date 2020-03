Die sich bemüht pazifistisch gebende Wendehalspartei „Die Linke“ (vormals SED und PDS) hat mit der Bundeswehr wahrlich nichts am Hut. Auch wenn – oder gerade weil – ihre Vaterpartei SED vor (angeblich antifaschistischem) Militarismus nur so strotzte. Dennoch gelingt es der Links-Fraktion im Bundestag immer wieder, qua Anfrage an die Bundesregierung interessante Details zur Bundeswehr

Der Beitrag Bundeswehr gab 2019 mehr als 430 Millionen für private Wachdienste aus erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Josef Kraus.