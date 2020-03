Reiseverbote & Co. | Wie das Coronavirus den Alltag der Fondsindustrie verändert

Im Vergleich zu vielen anderen Industrien ist die Fondsindustrie auch im Jahre 2020 nämlich noch massiv auf analoge Geschäftspraktiken angewiesen – insbesondere was Vertriebsaktivitäten anbelangt. Man denke nur an die Vielzahl an Fondsmessen, Konferenzen, Workshops und Roadshows die Jahr für Jahr in der Asset Management Industrie abgehalten werden. Zusätzlich bilden persönliche Face-to-Face-Termine gerade im besonders wichtigen Wholesale- und Institutional-Vertrieb weiterhin das Herzstück des Sales-Alltags. Eben jener Alltag wurde nun – zumindest vorübergehend – Opfer einer disruptiven Kraft, dem Coronavirus mit all seinen Nebenerscheinungen.