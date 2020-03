Investiere niemals außerhalb deines "Circle of Competence" warnt Warren Buffett

Investieren ist kein Spiel, sondern der ernsthafte Versuch, sich ein Vermögen aufzubauen, seine Altersversorgung abzusichern jenseits der löchrigen Versprechungen der gesetzlichen Rentenzusagen. Und deshalb sollten Anleger auch stets bemüht sein, so wenige Fehler wie möglich zu machen. Denn schon der große Strategelehrte bereits vor mehr als 2.500 Jahren: "". Für Anleger ist der Gegner der Markt, die Börse, die anderen Anleger. Die haben nichts zu verschenken und der Markt ist gnadenlos, er hat kein Mitleid mit Dummen, mit Unwissenden, mit Ignoranten und daher sollten Anleger so viel möglich dafür tun, nicht zu diesem Kreis zu gehören - denn aus deren Geld speisen sich die Gewinne der Cleveren. Oder wiees ausrückte: "". Nicht unbedingt charmant, aber ziemlich treffend.Eine weitere Analogie aus der Strategiekiste ist, dass man sich immer ein Schlachtfeld suchen sollte, bei dem die Vorteile auf der eigenen Seite liegen. Also die höhere Position und gegen die Sonne. Und Buffetts Rat, seinen "Circle of Competence" genauestens abzustecken und sich auf die Unternehmen innerhalb dieses Komptenzbereichs zu konzentrieren, überträgt dieses Erfolgskonzept auf das Investieren...