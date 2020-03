Gröschls Mittwochskommentar: 11/2020

Keep Calm and Carry on! Oder wie wir damals 2007/2008 gesagt haben, als es zuerst fast unseren Arbeitgeber und dann das gesamte Finanzsystem aufgestellt hat: Wir beobachten die Lage mit professioneller Gelassenheit! Weil eines sei den G´schickten und Gescheiten da draußen schon ins Stammbuch geschrieben: Wer nicht vor der letzten Februarwoche schon positioniert war, hatte defacto keine Chance sein Portfolio anzupassen und ist mit runtergerasselt. Dass die Bewegung ähnlich groß war wie 2008 macht uns zwar alle zu Schwestern & Brüdern im Schmerz, dass geteiltes Leid nur halbes Leid ist, ist aber wohl eine der größten Unwahrheiten der Menschheitsgeschichte.

Soweit zu den Fakten. ;-) Wie´s jetzt weitergeht wird im Wesentlichen davon abhängen wie ausgeprägt einerseits die Maßnahmen der einzelnen Staaten zur Verlangsamung der Verbreitung des Virus sein werden und andererseits wie hoch und intensiv die diversen Stützungspakete ausfallen werden. Ob und wie sehr dem Virus Einhalt geboten werden kann, wird sich in den nächsten zehn bis fünfzehn Tagen - das dürfte ungefähr die Zeit sein die zB Österreich hinter Italien liegt - zeigen. Greifen die Maßnahmen, sollten wir Virus-Peak, wenn wir Süd Korea und China als Proxy heranziehen, in zwei bis vier Wochen sehen. Wohlgemerkt gilt das wahrscheinlich eher nicht für weniger gut vorbereitete Nationen wie zB die USA, was die Einschätzung des Fall-Outs natürlich ausgesprochen schwierig macht.

Die Märkte dürften sich dementsprechend je nach Datenlage und Zentralbank/Regierungsstützungspaket mal rauf mal runter bewegen. Der abgesoffene Ölpreis könnte dabei, wenn er nicht zu unkontrollierten Defaults in der US Shale Oil Industrie führt, die man aber mit Virus-geflaggeden Stützungen abfangen könnte, als zusätzliches Konjunkturpaket wirken. Ganz fertig sind wir, sobald das Ende abzusehen ist, mit einer V-shaped Recovery also noch nicht und das weiß auch der Markt. Ein weiteres unterstützendes Faktum sollten die bevorstehenden US Wahlen sein. Sowohl DJ Trump als auch die Demokraten werden versuchen Hilfspakte nicht zu klein ausfallen zu lassen. Man will ja gewählt/wieder gewählt werden…