Die Deutsche Post erhöht die Dividende von 1,15 Euro auf 1,25 Euro. Das kommt am Markt gut an, so haben die Analysten von Independent Research mit einer Ausschüttung von 1,20 Euro gerechnet. Im laufenden Jahr will die Post ein EBIT von mehr als 5 Milliarden Euro erwirtschaften. Allerdings sind die Folgen von Corona sowie das Aus für den Streetscooter dabei nicht berücksichtigt.Die Analysten sind hinsichtlich dieser Prognose ...