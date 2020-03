Der Eckladen freut sich über 40 Prozent mehr Umsatz seit Januar. Aldi meldet +60 Prozent. GfK misst eine Verdoppelung des Fertigsuppenumsatzes gegenüber der Vorwoche, Nudeln legen um mehr als 70 Prozent zu. Bei Rossmann soll es bald wieder Desinfektionsmittel geben… Eine Momentaufnahme bei Krisenprofiteuren bestätigt einmal mehr: Branchen, die sich der Deckung von Grundbedürfnissen verschrieben haben, zeigen sich auch in Sondersituationen äußerst resilient. Der erstaunliche Aufstieg von Supermarkt & Co.

Ob Lebensmittel, Drogeriewaren; Gastronomie oder Gesundheitsdienstleistungen – in allen nahversorgungsrelevanten Branchen läuft es nun schon seit über 15 Jahren rund. Das Realwachstum liegt z.T. deutlich über den Einkommenszuwächsen. Dabei konsumieren die Menschen nicht mehr, sondern immer besser: mehr Frische, mehr Bio, mehr Fairtrade, mehr Service, mehr Qualität. Allein Weidemilch hat 2019 über 20 Prozent zugelegt. Trotz eingetrübter Konsumstimmung verzeichnet die GfK auch wieder kräftige Zuwächse beim Außer-Haus-Verzehr: +5 Prozent, maßgeblich wegen höherer Qualitätsansprüche der Kunden.

Foto: nd3000

Kräftiges Umsatzplus in allen Leitbranchen der Nahversorgung

Unter der Oberfläche des Einzelhandels brodelt es