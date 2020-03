Fazit

Eine Investition in die eine oder andere Richtung birgt weiterhin Gefahren, kann Beyond Meat mindestens 95,00 US-Dollar übertreffen, bestünde die Möglichkeit in den Bereich von 104,00 US-Dollar vorzudringen, darüber sogar an den diesjährigen Abwärtstrend um 120,00 US-Dollar. Als Verlustbegrenzung sollte die Märztiefs um 82,22 US-Dollar als Orientierungspunkt herangezogen werden. Vorerst sollten jedoch kleinere Handelsgrößen in Betracht gezogen werden, die Volatilität an den Märkten ist weiterhin extrem hoch.