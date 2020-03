Deutsche Anleihen kommen etwas von Tageshoch zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Notierungen am Mittwochmittag etwas von dem im frühen Handel erreichten Niveau zurückgekommen. Der für den deutschen Rentenmarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future zog am Mittag um 0,21 Prozent auf 176,97 Punkte an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,78 Prozent. Am Montag hatte sie mit minus 0,91 Prozent ein Rekordtief erreicht. In Italien fiel die Rendite deutlich auf 1,18 Prozent.

Anleihen folgten damit den Stabilisierungsansätzen an den europäischen Aktienmärkten, nachdem Notenbanken und Politik aktiv geworden waren. Am Morgen hatte die Bank of England den Leitzins nach einem Notfalltreffen um 0,50 Prozentpunkte gesenkt.