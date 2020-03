DAX und Wirecard – so reagiert Trump

Die Sorgen vor einer drohenden globalen Rezession als direkte Folge der sich ungehindert ausbreitenden Corona Pandemie hat die weltweiten Finanzmärkte am gestrigen Montag (09.03.2020) in einem so starken Ausmaß durchgeschüttelt, so dass sich mancher Anleger an den Beginn der vergangenen Finanzkrise zurückversetzt gefühlt haben dürfte. Tatsächlich mussten am gestrigen Handelstag Kursverluste hingenommen werden, die mit denen des schwarzen Montags des Jahres 2008 (15.09.2008) durchaus vergleichbar sind. Betroffen von dieser Erschütterung waren zwar alle Anlageklassen, wobei sich aber vor allem beim Öl ein besonders dramatischer Wertverfall beobachten ließ.

Saudi-Arabien flutet den Ölmarkt

Eigentlich waren die saudi-arabischen Vertreter zum Sondertreffen der Organisation der ölexportierenden Länder (OPEC) und Russland am vergangenen Freitag (06.03.2020) mit dem Ziel angereist, eine Drosselung der weltweiten Fördermenge an Rohöl zu vereinbaren. Diese Maßnahme sollte dem Nachfrageeinbruch, verursacht durch die sich abzeichnenden Rezession als Folge des Covid-19 Virus, entgegenwirken und somit den Ölpreis stabilisieren. Da sich jedoch Russland aus Angst vor dem Verlust eigener Marktanteilen diesem Plan verweigerte, reagierte der drittgrößte Ölproduzent der Welt kurzerhand mit der Steigerung seiner Fördermenge auf ein Rekordniveau, was bereits am Wochenende einen dramatischen Wertverfall am Ölmarkt auslöste. Die Ankündigung des halbstaatlichen Energieriesen Saudi Aramco, Raffinerien in Asien, Europa und den USA Sonderrabatte zu gewähren, um die dort ansässigen Abnehmer zur Verarbeitung von saudischem Öl zu bewegen, dürfte den Weltmarktpreis zusätzlich unter Druck gesetzt haben. Als Resultat konnte seit dem gescheiterten Sondergipfel der stärkste Wertverfall des Rohölpreises seit dem Ende des 1. Irakkriegs im Jahr 1991 beobachtet werden.