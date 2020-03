Exklusiv gegenüber wallstreet:online sagte die prominente Börsen-Expertin: „Das Gesundheitswesen dürfte langfristig vom Corona-Virus profitieren. Dies betrifft vor allem Forschungs- und Wissenschafts-Unternehmen unter Einsatz der Künstlichen Intelligenz. Dies gilt auch für Pharma-Gesellschaften, die mit Antikörpern und molekularen Wirkstoffen arbeiten, auf dem Immunsektor stark sind, Immuntherapien und neuartige Wirkstoff-Kombinationen anbieten. Dazu zählt auch der Bereich Gentherapie. Vor allem aber werden passende Impfstoffe benötigt. Dies wird wohl noch bis zum Jahresende dauern. Möglicherweise entwickeln die Chinesen am schnellsten hilfreiche Impf- und Schutzstoffe ohne nennenswerte Nebenwirkungen. Nicht zu vergessen sind auch Firmen, die schwerpunktmäßig mit Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken, Schutzkleidung und Nahrungsergänzungsmitteln zur Stärkung der eigenen Körperabwehr ihr Geld verdienen. Diese Sektoren lassen sich mit erfolgreichen aktiven Aktienfonds aus dem Sektor Gesundheitswesen, speziell Pharma, Biotech und Medtech breit gestreut abdecken.“

Und weiter: „An Einzelaktien empfehle ich im Medizintechnik-Sektor sowie im Diagnostik- und Labortechnikbereich Medtronic, Stryker, MorphoSys, Intuitive Surgical, Qiagen, Thermo Fisher, aber auch Sartorius und Eurofins. Bei Biotechnologie sind sicherlich Amgen, Biogen, Gilead, Illumina, Regeneron und Vertex kaufenswert. Im Pharmabereich halte ich AstraZeneca, Bristol Myers Squibb (BMS), Eli Lilly, BAYER, Merck, Johnson & Johnson, Sanofi, GSK sowie UnitedHealth interessant. Wer hier das Rennen macht, erfolgreich vorbeugen und tatsächlich heilen kann, dem winken Milliarden-Einnahmen. Vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen sind auf rasche Hilfe angewiesen.“

Weltweit steigen die Fallzahlen bei den bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen weiter. Das neuartige Virus konnte bisher in 118 Ländern der Welt nachgewiesen werden. 119.344 Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 4.289 Menschen starben an der Infektionskrankheit und 65.900 sind wieder geheilt. Dies geht aus der von Forschern erstellten Coronavirus-Echtzeitkarte der Johns-Hopkins-Universität in den USA hervor (Stand: 03.11.2020, 10:53 Uhr MEZ):



Quelle: John Hopkins Juniversity (JHU) (Stand: 11.03.2020,10:53 Uhr)

Durch die Coronavirus-Pandemie sind die Börsen weltweit eingeborchen. Während chinesische Aktienindizes wie der Shanghai Composite besonders stark im Januar 2020 einbrachen und sich seitdem wieder etwas erholten, kam es beim Deutschen Aktienindex (DAX), dem FTSE MIB (Italien), dem S&P 500 (USA) und dem Nikkei 225 (Japan) erst im Februar 2020 zu heftigen Kursstürzen. Der Grund: Das Virus breitete sich von China ausgehned in die restliche Welt aus und durch die massiven chinesischen Quartäne-Maßnahmen konnte das Virus zumindestens im Land der Mitte realtiv gut eingedämmt werden.

Jetzt, da das Cornonavirus auch in der restlichen Welt angekommen ist, brechen auch dort die Aktienkurse ein: Der deutsche Leitindex DAX verlor innerhalb eines Monats mehr als 21 Prozent. Der italienische Leitindex FTSE MIB verlor im selben Zeitraum sogar fast 25 Prozent. Beim Nikkei 225 waren es mehr als 15 Prozent und der S&P 500 steht mehr als 14 Prozent im Minus. Der Shanghai Composite hingegen gewann innerhalb eines Monats mehr als 1,8 Prozent hinzu.

Autor: Ferdinand Hammer



