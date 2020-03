Ölpreise drehen in die Verlustzone

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre Kurserholung am Mittwoch vorerst abgebrochen. Nachdem sie am Morgen noch an die Gewinne vom Vortag anknüpfen konnten, drehten sie bis zum Mittagshandel in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 35,83 US-Dollar. Das waren 1,39 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,29 Dollar auf 33,07 Dollar.

Am Morgen hatten die Ölpreise noch von erwarteten Konjunkturprogrammen der Regierungen in den USA und der Eurozone profitieren können. Unter anderem hatte die US-Regierung Maßnahmen angekündigt, die ein Abflauen der Konjunktur verhindern sollen. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus droht die Konjunktur weltweit zu belasten.