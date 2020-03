NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnen sich am Mittwoch nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag herbe Verluste ab. Die Anleger sind weiter nervös. Details zu den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Konjunkturmaßnahmen gegen die Coronavirus-Folgen fehlten bislang, bemängelten Marktbeobachter. Der Broker IG taxierte den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor dem Start 3,4 Prozent tiefer auf 24 166 Punkte. Am Vortag hatte der Dow fast 5 Prozent gewonnen. Der Zickzack-Rhythmus der vergangenen geht weiter.

Ob sich weitere geldpolitische Lockerungen als Antwort auf die Coronavirus-Epidemie auszahlen, wird am Markt teils angezweifelt. In Europa hatte am Morgen die britische Notenbank ihren Leitzins gesenkt. An diesem Donnerstag könnte die Europäische Zentralbank (EZB) weitere Maßnahmen verkünden. Die amerikanische Fed hatte bereits in der vergangenen Woche ihren Leitzins reduziert, dem Aktienmarkt damit aber keine Stabilität verliehen.

Goldman Sachs ist für die US-Aktien in den kommenden Monaten pessimistisch. Den marktbreiten S&P 500 sehen die Experten der Bank bis Mitte des Jahres bei 2450 Punkten. Gemessen am Schlusskurs vom Vortag sind das 15 Prozent weniger.

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten setzte derweil der frühere US-Vizepräsident Joe Biden seine Siegesserie fort. Nach Prognosen von US-Fernsehsendern liegt der gemäßigte Kandidat nun auch in den Staaten Michigan, Mississippi, Missouri und Idaho vor dem linken Senator Bernie Sanders. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich Biden am "Super Tuesday" gegenüber Sanders durchgesetzt. Marktakteure werteten dies als positives Zeichen für die Börsen.

Unter den Einzelwerten lohnt ein Blick auf Pepsico . Der Getränkehersteller kauft für 3,85 Milliarden Dollar Rockstar Energy Drink. PepsiCo-Papiere rutschten vorbörslich um 4 Prozent ab./ajx/jha/