× Artikel versenden

Deutsche Post Dividende als Stützpfeiler

Mit den endgültigen Zahlen für 2019 macht die Deutsche Post auch deutlich, dass sie eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie ausschütten will. Das liegt über den Erwartungen und kommt am Markt gut an. 2020 dürfte Amazon weitere Pakete nicht über die …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.