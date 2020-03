NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Die Angst vor wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus dominiert nach wie vor das Marktgeschehen. In allen Laufzeitbereichen fielen zu Handelsbeginn die Renditen.

Händler verwiesen auf die zu Handelsbeginn erwarteten deutlichen Verluste am New Yorker Aktienmarkt. Die Finanzmärkte bleiben nervös. Details zu den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Konjunkturmaßnahmen gegen die Coronavirus-Folgen fehlten bislang, bemängelten Marktbeobachter.