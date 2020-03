Saudi-Arabien und Emirate fachen Ölpreiskrieg weiter an

RIAD/ABU DHABI (dpa-AFX) - Der Preiskampf am Ölmarkt scheint sich zu verschärfen. Wie der Ölriese Saudi-Arabien am Mittwoch in Riad mitteilte, soll die Förderkapazität erstmals seit langer Zeit ausgeweitet werden. Der enge Verbündete des Landes, die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen unterdessen ihre tatsächliche Förderung über die Kapazitätsgrenze hinaus ausweiten. Die Schritte folgen auf gescheiterte Verhandlungen über eine Förderkürzung großer Ölnationen und dürften vor allem auf Russland abzielen. Das Land hatte sich in der vergangenen Woche gegen eine Förderdeckelung gesperrt.

Die Führung Saudi-Arabiens wies am Mittwoch den staatlich kontrollierten Konzern Saudi Aramco an, seine Förderkapazität von 12 auf 13 Millionen Barrel je Tag zu erhöhen. Eine Kapazitätsausweitung in dieser Größenordnung dürfte laut Experten einige Zeit, womöglich Jahre in Anspruch nehmen. Vor wenigen Tagen hatte Saudi-Arabien mitgeteilt, seine Tagesförderung auf 12,3 Millionen Barrel und damit über die derzeitige Kapazität hinaus erhöhen zu wollen.