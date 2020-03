Zinsen sinken bereits seit dem Mittelalter

Die Zinssätze sind heute so niedrig wie nie. Zentralbanken drücken die Leitzinsen unter die Null-Prozent-Marke, um die Wirtschaft mit einer etwas günstigeren Liquidität anzukurbeln. Als Sparer fürchten Sie zunehmend um Ihre Einlagen fürchten, da Niedrig- und Negativzinsen langsam aber sicher Ihre Ersparnisse auffressen. Aber: Anders als gedacht, scheint eine niedrige Inflation nichts Außergewöhnliches, sondern die Norm zu sein. Denn die Zinsen sinken in ihrer Tendenz schon seit dem frühen 14. Jahrhundert.

Die historische Entwicklung der Zinsen

Diese Einsicht bringt eine wissenschaftliche Langzeit-Studie des Harvard-Wissenschaftlers Paul Schmelzing zu Tage, die die realen Zinssätze in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften seit 1311 rekonstruiert. Die Studie enthält eine auffallend reichhaltige Sammlung von Aufzeichnungen aus Tage- und Kontobüchern, lokalen Archiven sowie kommunalen Registern und umfasst alles, von „Medici-Bankkrediten“ bis hin zu Frankreichs "Revolutionsanleihen" an die US-Regierung.

Die verfügbaren Daten aus vergangenen Epochen sind zwar nicht umfassend, aber sie legen nahe, dass ein stetiger Rückgang des durchschnittlichen realen Zinssatzes seit dem frühen 14. Jahrhundert zu verzeichnen ist – de facto ein Rückgang, der sich über Anlageklassen, politische Systeme und Währungsregime erstreckt. Die Tendenz dieses Trends brachte die realen Zinssätze langfristig gesehen auf Kurs, im Laufe der vergangenen 20 Jahre bis heute auf die Untergrenze von Null zu stoßen.

Nach Schmelzing hätte das derzeitige Zinsniveau niemanden überraschen dürfen, der die Trends langfristig analysiert hat. Wie dem so ist, machen wir aber gemeinhin die globale Banken- und Finanzkrise von 2007 für den aktuellen Stand der Dinge verantwortlich – sowie die nachfolgende Geldpolitikder Zentralbanken. Diese Gesellschaftskritik passt nach Schmelzing aber nicht mit dem historischen Trend überein. Die Jahre 2007-2008 spielen bestenfalls eine geringe zyklische Rolle bei der Erklärung des niedrigen Zinsniveaus.

Die Erklärung für das sinkende Niveau der Zinsen

Die derzeit so "abnormale" Situation ist im Hinblick auf den Verlauf der geschichtlichen Entwicklung also gar nicht so ungewöhnlich. Zwischen 1313 und 2018 verzeichnete im Schnitt ein Fünftel der fortgeschrittenen Volkswirtschaften langfristig negative Zinsen.

Wieso das Zinsniveau tendenziell weiter sinkt, ist allerdings nicht eindeutig zu beantworten. Ökonomen, die die jüngste Vergangenheit unter die Lupe genommen haben, nennen Veränderungen im Wachstumstempo, in der Etablierung staatlicher Stabilität und in der Bevölkerungsgröße als Hauptfaktoren. Schmelzing hingegen stellt dazu nur Vermutungen an. Bei seinem Vergleich der realen BIP-Wachstum und dem demografischen Wandel mit seinen Daten, kann er zwar keinen klaren Zusammenhang feststellen, die historische Bilanz impliziert allerdings, dass trotz der gegenwärtig diskutierten fiskal- oder geldpolitischen Maßnahmen kein dauerhafter Trendbruch herbeigeführt werden kann. Was heißt das für die Zukunft?

Für Sparer und Anleger nichts Gutes. Schmelzing erwartet, dass politisch gesehen Niedrig- bis Negativzinsen zu einem dauerhaften und langwierigen geldpolitischen Problem werden, da seine Beweise jene Theorien, die eine mögliche Rückkehr zu „normalisierten“ Zinsniveaus argumentieren, nicht unterstützen. Gemäß seiner Prognose werden sich die Zinssätze bereits im Laufe dieses Jahrzehnts dauerhaft negativ etablieren.