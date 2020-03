K+S trennt sich von seinen Salz-Aktivitäten in Amerika: Noch in diesem Jahr soll die operative Einheit Americas verkauft werden, kündigt das Kasseler Rohstoff-Unternehmen am Mittwoch an. „Die damit einhergehende Fokussierung auf das Geschäft mit mineralischen Düngemitteln und Spezialitäten ist mit einer umfassenden Neuausrichtung von K+S verbunden”, so der hessische Konzern zum geplanten Verkauf der Aktivitäten rund um die ...