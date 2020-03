Jetzt kommen die Notenbanken. Die Federal Reserve und die Bank of England sind bereits aktiv geworden. Jetzt wartet man an der Börse auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank. Sie dürfte morgen aufgrund der schnell sinkenden Inflations- und Wachstumserwartungen tief in die geldpolitische Trickkiste greifen und so versuchen, die Stimmung an den Finanzmärkten zu verbessern.

Ihr Ziel sollte es sein, die Volatilität an den Kapitalmärkten auch deshalb zu senken, da sich diese negativ auf die Investitionsentscheidungen der Unternehmen auswirken kann. Eine Zinssenkung allein aber wird dabei nicht helfen. Auch die zwei bereits gesehenen außerordentlichen Zinssenkungen sind am Markt einfach so verpufft. Sie waren eher symbolische Schritte, die leider nicht helfen, Menschen aus der Quarantäne zu holen und das öffentliche Leben wieder in den Normalzustand zurück zu bringen. Das zugleich angekündigte Finanzierungspaket der Bank of England für Banken, die damit ihrerseits Unternehmen mit Krediten versorgen können, die wegen des Virus in Schieflage geraten, traf da schon eher den Nerv der Börse, konnte aber auch nur kurz für eine Beruhigung sorgen.



Es bleibt dabei: Solange nicht klar ist, wann wo die Ausbreitung des Virus ihren Höhepunkt findet, kann man die wirtschaftlichen Folgen nur erahnen und ist auch an der Börse weiter im Blindflug unterwegs. Zwar sieht es in China so aus, als hätte die Epidemie schon Ende Februar diesen Höhepunkt erreicht. Aber man kann daraus nicht unbedingt auf einen ähnlichen Verlauf außerhalb Chinas und damit auch in Ländern wie Italien und Deutschland schließen.



Beim DAX geht es weiter um die Unterstützung bei 10.486 Punkten. Darunter kann es noch einmal etwas ungemütlicher werden, es droht eine Fortsetzung des Absturzes bis unter 9.000 Zähler.