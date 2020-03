So ähnlich wie in unserer Unterüberschrift kann man den Kursverlauf der letzten Tage und Wochen wohl ganz zutreffend zusammenfassen. Obwohl sich der Zuwachs der COVID-19-Fälle in China seit Tagen deutlich abschwächt – wir sagen dies mit der nötigen Zurückhaltung, die man im Umgang mit chinesischen Statistiken walten lassen sollte –, ist die Ausbreitung des Coronavirus im Weltmaßstab weiter in vollem Gange. Auch die Märkte sind derzeit damit beschäftigt, einzupreisen, was eine echte Pandemie für …