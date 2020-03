Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend auf 176,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,75 Prozent. In südeuropäischen Ländern wie Italien gingen die Renditen dagegen zurück.

Die Anleihen wurden durch die Stabilisierungsansätze an den europäischen Aktienmärkten belastet. Der Trend an den Börsen hielt allerdings nicht an, im Tagesverlauf gaben sie wieder nach. Besonders deutlich waren die Verluste in den USA, wo wichtige Indizes am Abend um mehr als vier Prozent nachgaben. Die Corona-Krise lastet nach wie vor auf der Stimmung.