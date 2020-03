WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit starken Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 2,35 Prozent auf 2305,95 Punkte. Das alles bestimmende Thema blieb weiter die Corona-Epidemie und ihre möglichen weltwirtschaftlichen Folgen. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 mittlerweile als Pandemie eingestuft.

Einerseits warten die Anleger nun auf Details zu angekündigten Konjunkturstützen durch die EU und nationale Regierungen. So sind in Wien am Nachmittag Regierungsmitglieder und Sozialpartner zusammengetroffen, um Schritte gegen die Virus-Epidemie zu besprechen. Andererseits stehen Zentralbanken im Fokus. In der Früh hat die Bank of England ihre Leitzinsen gesenkt und für Donnerstag werden die geldpolitischen Entscheidungen der EZB erwartet.