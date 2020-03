Die Deutsche Post ist als wichtiger Player in die weltweiten Logistikketten eingebunden, mit allen Vor- und Nachteilen. Auf der einen Seite kann das Unternehmen die Dividende erhöhen, auf der anderen Seite droht Ärger durch die Corona-Krise und die Pläne Amazons, selbst ins Zustellgeschäft verstärkt einzusteigen. Die Aussichten für die Deutsche Post sind in diesen Zeiten also unsicher. Wir geben deshalb unserem Primärszenario derzeit eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 60%.

Die Deutsche Post gehört zu den Titeln, die sich bereits vor dem Corona-Crash in einem Abverkauf befunden hat. Die Abwärtsbewegung in Welle (2), im Chart in Gelb markiert, wurde dadurch deutlich beschleunigt. Wir erwarten, dass hier ein direkter Boden ansteht, solange sich der Titel über 19.88€ hält. Fällt die Aktie unter einen Kurs von 19.88€, stehen wohl Notierungen im Bereich von 14.04€ an.

Der Titel zeigt sich allerdings bereits jetzt auf allen relevanten Zeitebenen stark überverkauft, was wiederum unterstreicht, dass hier ein baldiger Boden ansteht. Werden uns deshalb hier langfristig Positionieren und gehen anschließend von Notierungen im Bereich von 75€ - 80€ aus. Der Titel hatte bereits in der Vergangenheit nach Korrekturbewegungen ein sehr starkes Potenzial entfaltet, denn zwischen 2009 – 2017 verzeichnete die Aktie ein Plus von 530%.

FAZIT

Die Deutsche Post befindet sich momentan noch in einer Abwärtsbewegung. Wie im Titel als Frage aufgeworfen, gehen wir nicht davon aus das die Kursentwicklung zur Pest wird, sondern im Gegenteil uns einen Einstieg zum Spottpreis liefern wird.

Nach Abschluss der Korrektur werden wir hier Long gehen. Wichtig ist, dass sich der Titel über 19.88€ hält, um nicht bis auf 14.04€ durchgereicht zu werden. Derzeit erwarten wir, dass hier langfristig Notierungen im Bereich von 75€ - 80€ anstehen. Das mehrere 100% Potenzial nach oben nur um alte Stände zu erreichen. Die exakten Einstiege für alle 30 DAX Werte und das Positionsmanagement können Sie problemlos von uns erhalten.

