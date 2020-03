Die Aktienmärkte sind heute einnmal mehr in Panik geraten - diesmal wegen Donald Trump! Der US-Präsident verkündet einen Einreisestopp aus Europa, in seiner Ansprache jedoch schien zunächst auch der komplette Warenverkehr betroffen zu sein - die US-Futures daher zwischenzeitlich limit down. Nach der Klarstellung durch das Weiße Haus dann eine leichte Erholung, aber die Aktienmärkte in Europa und später an der Wall Street werden heute dennoch einen turbulenten Tag erleben. Die Coronavirus-Krise erreicht nun eine neue Dimension - und Trump versucht Druck auf die Fed aufzubauen. Aber kann und wird die US-Notenbank wirklich helfen? Heute die Feuertaufe von Christine Lagarde bei der EZB-Sitzung..

