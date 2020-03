Die Warren Buffet Regeln: MindMed erfüllt sie alle! Die Zukunft beginnt schon jetzt!

Was können Investoren von dem überaus erfolgreichen und weltbekannten Value-Investor Warren Buffet lernen? Uns gefallen diese beiden Zitate von Milliardär Buffet besonders gut:

„Gelegenheiten kommen unregelmäßig. Wenn es gerade Gold regnet, stell einen Eimer vor die Tür und keinen Fingerhut.”

„Der Preis ist was du bezahlst. Der Wert ist das, was Sie bekommen.“

Kapitalanleger, die an der Börse langfristig erfolgreich sein wollen, sind immer gut beraten, sich vor einem Investment genauestens über die Firma und die Langfristaussichten des spezifischen Sektors zu informieren!

Anbei ein exemplarischer Fragenkatalog:

Fundamentales Umfeld des Sektors, in dem die Firma aktiv ist – handelt es sich um einen zukünftigen Mega-Trendsektor, der alte eingefahrene Industrien durchrütteln wird? Welches Marktpotential & Wachstumschancen bietet der neue Sektor für Firmen und Investoren?

Wie sehen die (zukünftigen) Aussichten zu möglichen Unternehmensgewinnen / Dividenden einer börsennotierten Gesellschaft aus? Diese Faktoren bestimmen langfristig den Kursverlauf.

Hat das Unternehmen ein Alleinstellungsposition bzw. Marktführerschaft in einer spezifischen Branche inne?

Verfügt das Unternehmen über ausreichend Liquidität, um den Geschäftsplan erfolgreich umzusetzen?

Welche Innovationskraft & Know-how ist im Team der Firma vorhanden?

B ei Firmen aus dem Pharmabereich: Gibt es eine gute, vielversprechende Pipeline? Haben die Medikamentenkandidaten (z.B. Moleküle) eine Chance, große Blockbuster-Segmente zu erobern? Sind klinische Studien in fortgeschrittener Planung?

Verfügt das Unternehmen über ein erfahrenes Management-Team, dass auf signifikante Erfolge in der Vergangenheit zurückblicken kann?

Genau diese Fragen haben wir uns bei der intensiven Analyse des zukünftigen Mega-Pharmasektor der „Psychedelika-Aktien“ und des Unternehmens Mind Medicine (Mind Med) (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) gefragt.

Und wir können Ihnen sagen: Alles was wir zum Sektor und zu Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED) recherchiert haben, hat uns sehr gefallen.

Das Unternehmen bekommt unsere analytische Bestnote.

Wir haben derzeit noch die einmalige Chance uns preisgünstig mit der besten Psychedelika-Aktie einzudecken. Der neue Milliardenmarkt wird nicht lange unentdeckt bleiben. Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen hören, beobachtet der eine oder andere bekannte Pharma-Gigant die aktuellen Entwicklungen um Mind Med sehr genau! Wir sind gespannt!

Mind Med hat dabei alle Chancen, sich als Marktführer zu etablieren. Wir setzten auf dieses Unternehmen. Und das Beste: Die aktuelle Börsenpanik macht unsere Käufe noch günstiger! Profitieren Sie jetzt von den schwächeren Kursen und kaufen einfach täglich ein paar Stücke ins Depot. So erhalten Sie am Ende einen günstigen Durchschnitts-Preis!

Wir glauben ganz fest daran, dass wir noch viele positive Erfolgsgeschichten von neuartigen Therapieansätzen, die auf psychodelische Substanzen wie z.B. MC-18 (ein Ibogain-Derivat), Psilocybin, MDMA und LSD basieren, hören werden. Zahlreiche erste Studien und diverse Fallbeispiele geben Hunderten von Millionen Patienten Hoffnung, die auf traditionelle Medikamente nicht ansprechen.

Interview mit JR Rahn durch Jennifer Tapiero (Sparkz Network) – klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um direkt zum YouTube-Link zu gelangen: LINK

Wir haben Ihnen die wichtigsten Gesprächspassagen aus dem Interview zusammengefasst:

Mind Med CEO, JR Rahn, hat während seiner erfolgreichen Unternehmerzeit im amerikanischen Silicon Valley (er war z.B. bei Uber beschäftigt), bei einigen Kollegen von der positiven therapeutischen Wirkung von Psychedelika (Mikrodosis von LSD) erfahren.

Er hat das enorme Potential dieser psychodelischen Substanzen erkannt und geht davon aus, dass diese in Zukunft seitens der FDA als Medikament genehmigt werden.

Der visionäre CEO hat in den letzten 24 Monaten unzählige Gespräche mit Wissenschaftlern unterhalten. Dabei hat sich herausgestellt, dass diese ein Finanzierungsproblem zur Durchführung von klinischen Studien hatten. Das Potential von psychedelischen Substanzen bei der Behandlung von ADHS, Depressionen und der Opiodkrise ist riesig. Es wird geschätzt, dass alleine die Kosten im Zusammenhang mit der Opiodkrise in den USA bei jährlich 500 Mrd. US$ liegen. All diese Substanzen sind (in den USA) seit den siebziger Jahren illegal.

Daher hat er die einmalige Chance genutzt, ein starkes wissenschaftliches Team zusammenzustellen, die Erfahrung mit klinischer Forschung und dem Zulassungsverfahren von Medikamenten bei der FDA haben.

JR Rahn strich bei dem Interview heraus, dass zukünftige Medikamente auf Basis von psychedelischen Substanzen einem strikten Zulassungsverfahren bei der FDA unterliegen werden und die Medikamenten-Wirkstoffe GMP (Good Manufacturing Practice) zertifiziert sein müssen.

Es gibt eine große Anzahl von anekdotischer Evidenz (Fallbeispiele / Erfahrungsberichte), dass LSD in niedriger Mikrodosis den „Fokus / die Konzentration“ und sogar die Stimmung positiv beeinflussen soll. Genau hier will Mind Med längerfristige klinische Studien initiieren. Die Studie zu ADHS soll im Sommer 2020 beginnen.

JR Rahn ist der Meinung, dass es auf absehbare Zeit keine Freigabe von psychedelischen Substanzen zur Freizeitnutzung geben wird. Er setzt auf eine medizinische Anwendung unter strenger ärztlicher Aufsicht.

Unternehmensziel von Mind Med ist es, das größte diversifizierte Portfolio von Medikamenten / Medikamenten-Kandidaten, die auf Psychedelika basieren, durch klinische Studien zu entwickeln. JR Rahn führt aus, dass Mind Med der Marktführer in dem Sektor werden möchte.

Auf die Frage ob nicht schnell Konkurrenten den gleichen Ansatz wie Mind Med kopieren könnten, antwortete der CEO: „Die Hürden für neue Firmen in diesem Sektor sind sehr hoch, viel höher als z.B. bei Cannabis.“

Die Moderatorin frage auch, wann die ersten Medikamente z.B. für Suchtkranke auf dem Markt verfügbar sein werden. JR Rahn antwortete wie folgt: „Der strenge FDA-Genehmigungsprozess mit korrespondierenden Forschungsreihen kann nicht selten 2,5 - 3 Jahre in Anspruch nehmen. Wir wollen keinen Schnellschuss machen, sondern revolutionäre Medikamente auf den Markt bringen. Es hängt daher vieles an positiven Genehmigungen, aber wir werden in der Zwischenzeit ein langfristiges Geschäft aufbauen.“

Geschäftsmodell und Ziele von Mind Med:

Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED ) ist ein neuropharmazeutisches Unternehmen, daß sich auf die Forschung und Entwicklung von Psychedelika konzentriert. Diese innovativen Medikamente der nächsten Generation zielen auf große Mega-Märkte ab, wo bereits jetzt schon Umsätze in zweistelliger Milliarden USD Höhe pro Jahr erzielt werden.

Das erklärte Ziel von Mind Med ist es, das überzeugendste Portfolio von geistigem Eigentum (IP) bzw. eine starke klinische Pipeline an Medikamentenkandidaten in dem aufstrebenden Markt für psychedelische Medikamente zu entwickeln.

Der Hauptwirkstoff des Unternehmens, 18-MC (18-Methoxycoronaridin; eine nicht halluzinogene Version der psychedelischen Verbindung Ibogain), der im Juni 2019 von Savant HWP gekauft wurde, hat bereits eine erfolgreiche Phase 1 Studie durchlaufen, die vom amerikanischen im National Institute of Drug Abuse (NIDA) mit einem Zuschuß in Höhe von 6,5 Mio. USD unterstützt wurde. Die Phase 1 ist der Anfang einer Reihe von Studien zur Bestimmung der Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels beim Menschen.

Für dieses Jahr ist eine Phase 2 Studie geplant, wo eine höhere Zahl an Probanden eingebunden werden.

Die Studie zielt auf die Opium-Substanzmittelabhängigkeit ab - eine heimtückische Epidemie, die jährlich für Zehntausende Todesfälle in Nordamerika verantwortlich ist.



Gleichzeitig bereitet Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED ) eine weitere klinische Phase 2 Studie mit LSD (Lysergic Acid Diethylamide) vor, um die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu bekämpfen. Vermutlich eine hoffnungsvolle Alternative zu gegenwärtigen Hauptmedikamenten - Amphetamine (Adderall) und Methylphenidat (Ritalin) -, die Risiken und Nebenwirkungen bei längerer Einnahme aufweisen.

Seien Sie von Anfang an dabei und nutzen die Chance Ihr Investment zu vervielfachen!! Zeit ist Geld– warten Sie nicht bis erst alle anderen auf diesen Gewinner-Zug aufspringen!

Mind Med Highlights: Unsere Kaufargumente

Mind Med ist das erste börsennotierte biopharmazeutische Unternehmen, daß sich auf psychedelische Substanzen wie z.B. MC-18 (Ibogain-Derivat) und LSD fokussiert und damit prime Go-To Aktie für weitsichtige Investoren.

Klarer First-Mover Vorteil , erfolgreiches Börsendebüt am 03.03.2020 und riesige Nachfrage auch in den ersten Handelstagen seitens Anleger, die in der absolut neuen Anlageklasse der Psychedelika-Aktien dabei sein wollen.

Diverse Finanzierungsrunden über 41,2 Mio. CAD vor dem IPO erfolgreich abgeschlossen - die Gesellschaft ist ausreichend finanziert um den aussichtsreichen Geschäftsplan umzusetzen.

Erfahrenes Management-Team : Der CEO JR Rahn ist ein bestens vernetzter Silicon Valley Spezialist. Er hat ein erfahrenes Profi-Team aus Pharma-Veteranen mit langjähriger Erfahrung bei der Erforschung und Entwicklung klinischer Arzneimittel, sowie bei der Durchführung klinischer Studien zusammengestellt.

Starker Aufsichtsrat mit prominenten Sektor-Insidern: Bruce Linton , ex CEO von Cannabis-Schwergewicht Canopy Growth.

Prominente Star-Investoren setzten auf Mind Med: Kevin O’Leary , der auch Jury Mitglied der TV-Show Shark Tank (ähnlich der Höhle der Löwen in Deutschland) und Bail’s Capital James Bailey

Vertrauensvotum: Management und Insider halten ca. 35% der Firmenanteile zum Börsendebüt (IPO).

Fokussierte Geschäftsstrategie: Mind Med plant in 2020 zwei wichtige klinische Phase 2 Studien mit 18-MC (zur Behandlung von Opiat-Entzugserscheinungen) und Mikrodosis LSD zur Behandlung von ADHS.

Starkes Patentportfolio von psychedelischen Substanzen zur schnellen Entwicklung von möglichen Blockbuster-Medikamenten mit mehreren Milliarden USD Umsatz nach erfolgreicher FDA-Zulassung.

Erstes börsennotiertes Vehikel für Investoren der ersten Stunde, um vom neuen Mega-Trendsektor der Psychedelika-Aktien bestmöglich zu profitieren.

Sehr attraktive Aktie mit derzeit niedriger Bewertung : Der Aktienkurs könnte sich schnell vervielfachen, wenn der Geschäftsplan erfolgreich exekutiert wird.

Mind Med nimmt eine Führungsposition unter den börsengehandelten psychedelischen Unternehmen ein, und wird sehr wahrscheinlich Kapital von Investoren anziehen, die nach einem Engagement in dem neuen Sub-Sektor suchen.

Ausbau der Pipeline geplant: Das Unternehmen plant in den nächsten 6-12 Monaten den Zukauf von weitere Produktkandidaten (psychedelische Substanzen).

Mind Med ist (mittelfristig) ein attraktiver Übernahmekandidat durch ein „Big Pharma“ Unternehmen, welches Zugang zu einem neuen Sektor bekommen will.

Zahlreiche Katalysatoren in den nächsten Monaten – beginn zweier wichtiger klinischen Phase 2 Studien, Ausbau des IP-Portfolios.

Marktkapitalisierung per 11.03.2020: 120 Mio. C$

Steigen Sie noch zu Beginn eines ganz neuen Pharmatrends in Mind Med (WKN: A2P09G, Kanada: MMED ) ein! Noch ist die Aktie der Mehrzahl der Marktteilnehmer völlig unbekannt - zögern Sie nicht zu lange! Eine Tenbagger-Gelegenheit aus 5.000 EUR bis zu 50.000 EUR zu machen, hat man nicht allzuoft im Leben!

Name: Mind Medicince (Mind Med) Inc. WKN: A2P09G ISIN: CA60255C1095 Börsenkürzel Deutschland: BGHM Börsenkürzel Kanada: MMED.CN Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,47 C$ (NEO) bzw. 0,33€ in Frankfurt

Bitte beachten Sie, daß die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher sind als an deutschen Börsen. MindMed handelt aber auch in Frankfurt, weitere Börsenplätze wie Tradegate kommen in den nächsten Tagen hinzu. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

