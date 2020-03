Deutsche Anleihen legen wieder zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag nach den Verlusten am Vortag wieder zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,35 Prozent auf 177,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,78 Prozent.

Die Panik über das neuartige Coronavirus, das immer weitergehende Einschränkungen mit entsprechenden Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben nach sich zieht, stützte einmal mehr den als sicher geltenden Hafen der Anleihen. An den europäischen Aktienmärkten deuten sich erneut deutliche Verluste an, was die Flucht in Festverzinsliche anheizt.