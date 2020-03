Die anhaltenden panikartigen Verkäufe an den weltweiten Börsen sorgen heute Morgen für eine Fortsetzung der dynamischen Abwärtsbewegung. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Probleme werden intensiviert durch die unvernünftige Entscheidung, gerade jetzt einen Preiskrieg am Ölmarkt loszutreten. Der Ölpreis hat sein Zwischenhoch gesehen und ist unter 35 US-Dollar erneut unter Druck geraten.

Durch den Preiskrieg zur Unzeit werden Kreditrisiken zusätzlich verschärft, die ohnehin schon hoch genug sind, da durch die Ausbreitung des Virus weite Teile der Wirtschaft stillstehen oder gerade zum Stillstand gezwungen werden. Viele vor allem kleinere Unternehmen stellen sich derzeit die Frage, ob sie diese Krise überleben werden. Es geht es jetzt darum, Kosten zu sparen und den Cash Flow positiv zu halten. Und dies um jeden Preis, damit das ausbleibende Geschäft nicht die Existenz des gesamten Unternehmens gefährdet.