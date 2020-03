Aurelius legt Zahlen vor - „Aktienrückkäufe ein besonders sinnvoller Weg”

Nach den jüngsten deutlichen Kursverluste hat Aurelius am Donnerstagmorgen vorläufige Zahlen für 2019 vorgelegt. Vorbörslich verliert die Aktie noch einmal leicht an Wert und liegt im Bereich um das gestrige Tagestief, das bei 20,04 Euro notiert wurde - zugleich das Tief im „Corona-Crash”. „An den Aktienmärkten herrscht derzeit eine hohe Kursvolatilität und die Aurelius Aktie hat in den letzten Wochen erheblich an Wert ...