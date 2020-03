Nel Aktie erreicht Tief „Corona-Crashtief” - und nun?

Bei der Nel Aktie wird es aus charttechnischer Sicht aktuell interessant. Während heute die Aktienkurse in Europa erneut auf breiter Front fallen, erreicht die Nel Aktie im frühen Handel an der Frankfurter Börse erneut die Marke von 0,80 Euro. An diesem Punkt kam die Wasserstoff-Aktie im Zuge der laufenden Corona-Aktienkrise schon einmal an, nämlich am 28. Februar. Von hier startete der Aktienkurs von Nel eine Erholungsrallye, die ...