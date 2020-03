Wenn der DAX-Index in den nächsten Monaten nicht zu einer massiven Gegenbewegung ansetzt, dann wird sich eine Investition in Discount-Puts bezahlt machen.

Der Crash an den Aktienmärkten und somit auch am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am 12.3.20 in unvermindertem Tempo fort. Beschleunigte noch am Wochenbeginn der 30-prozentige Einbruch des Ölpreises die Talfahrt, so bewirkte der gestern beschlossene Einreisestopp für Europäer in die USA einen Kurssturz an den US-Börsen, dem sich heute die europäischen Börsen anschließen. Derzeit kann kein Mensch prognostizieren, welche Auswirkungen die aktuelle Gemengelage auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft und somit auch der Börsen haben wird.

Wegen der inzwischen notwendig werdenden Neubewertungen zahlreicher Unternehmen erscheint es als ziemlich unwahrscheinlich, dass die Märkte die in den vergangenen Wochen erlittenen Verluste bald wieder aufholen werden. Für Anleger, die dem DAX-Index (ISIN: DE0008469008) in den nächsten drei Monaten nur begrenztes Erholungspotenzial zubilligen, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie auch bei einem moderaten Kursanstieg des Basiswertes Chancen auf positive Rendite.