Die Entscheidung von K+S, sich von den Aktivitäten in Amerika rund um Morton Salt zu trennen, hat der K+S Aktie gestern im Baisse-Umfeld des Frankfurter Aktienmarktes ein starkes Kursplus gebracht. Am Ende des XETRA-Tages hatte sich der Aktienkurs des Rohstoffkonzerns aus Kassel um mehr als 14 Prozent auf 6,65 Euro verteuert und im Tagesverlauf in der Spitze 6,93 Euro erreicht, während ringsherum auf breiter Front die Kurse fielen. ...