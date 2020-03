FRANKFURT (dpa-AFX) - Die sich weiter verschärfende Corona-Krise hat am Donnerstag an den Finanzmärkten erneut eine dramatische Flucht in die Sicherheit ausgelöst. Verstärkt wurde die angespannte Lage durch die Reisebeschränkung der USA für Bürger aus Europa und die drastischen Maßnahmen in Italien. Die Aktienmärkte und die Ölpreise gingen auf Talfahrt. Gesucht waren amerikanische und deutsche Staatsanleihen und als sicher geltende Währungen.

Nach den jüngsten Verlusten sorgte in der Nacht auf Donnerstag die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Grenzen für Ausländer aus Europa zu schließen, für neuen Druck. "Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte Trump in einer Ansprache an die Nation. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die sich zusehends weltweit verbreitende Virusseuche als Pandemie ein.