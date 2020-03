Gold mit Konsolidierung

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich in den Vorwochen auf ein neues Hoch bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem die Marke von 1.689 USD durchbrochen worden sei, sei der Kaufdruck jedoch schnell wieder abgeebbt, was an den Vortagen eine Konsolidierung nach sich gezogen habe. [ mehr