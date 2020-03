Nahversorgungsimmobilien: Update Habona Invest: Fondsvolumen wächst kräftig – erste Ankäufe für den offenen Immobilienfonds

Dem erst im Oktober 2019 aufgelegten Habona Nahversorgungsfonds Deutschland (ISIN: DE000A2H9B00) sind bis zum 29. Februar 2020 Netto-Mittel von rund 35 Millionen Euro zugeflossen.Habona meldet die ersten Käufe für den offenen Immobilienfonds. Es handelt sich dabei um zwei Lebensmittelmärkte mit EDEKA als Ankermieter. Diese Immobilien befinden sich jeweils in Krumbach (Bayern) sowie in Neunkirchen (Saarland). Zudem gehört eine Kindertagesstätte in Köln zum Portfolio. Laut Habona seien die Fälligkeitsvoraussetzungen für das dritte Ankaufsobjekt bereits im Januar eingetreten. So hätte der Kaufpreis vollständig gezahlt werden können.