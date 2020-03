Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Spurt über die Marke von 3.700 Punkten erwies sich beim Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN 965814) als eines der dramatischsten Fehlsignale der letzten Dekade, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der sich an das "false break" anschließende Abverkauf habe die europäischen Standardwerte in den seit Anfang 2000 bestehenden Baissetrend (akt. [ mehr