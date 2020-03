Verbleibt die Wirecard-Aktie in den nächsten drei Monaten unterhalb von 140 bis 15 Euro, dann wird sich eine Investition in Stay-Low-Scheine bezahlt machen.

Unabhängig von positiven Unternehmensnachrichten in Form einer zukünftigen Kooperation mit einem Fahrdienstvermittler fiel der heutige Kursrückgang bei der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060) mit zehn Prozent besonders kräftig aus.

Obwohl die traditionell sehr schwankungsfreudige Aktie des Software- und IT-Spezialisten für Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr bereits in den vergangenen Monaten in einem eher ruhigen Börsenfahrwasser massive Kurssprünge in beide Richtungen hingelegt hatte, könnte das kurzfristige Steigerungspotenzial der Wirecard-Aktie in der aktuellen Situation durchwegs begrenzt sein.