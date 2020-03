Mit A-Aktien: Invesco startet zwei China-Fonds

Invesco Asset Management legt zwei UCITS-Fonds mit Fokus auf den chinesischen Markt auf. Der Invesco China A-Share Quality Core Equity und der Invesco China A-Share Quant Equity bestehen aus A-Aktien, die in Shanghai oder Shenzhen gelistet sind.Die US-Fondsgesellschaft Invesco Asset Management startet mit dem Invesco China A-Share Quality Core Equity (ISIN: LU2091569462) und dem Invesco China A-Share Quant Equity (LU2091570809) zwei neue UCITS-Fonds mit chinesischen A-Aktien. Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in Renminbi notiert sind.Der Invesco China A-Share Quality Core Equity soll Anlegern Zugang zu chinesischen Qualitätsaktien geben und wird Bottom-up gemanagt. Leitender Fondsmanager ist Chris Liu. Beim Invesco China A-Share Quant Equity nutzt Invesco einen quantitativen Multi-Faktor-Investmentansatz. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Manager des Fonds sind Alex Tavernaro aus Frankfurt und Andrew Tong aus Hongkong."Wir legen zwei A-Aktien-Fonds auf, um unterschiedlichen Anlegerbedürfnissen gerecht zu werden", sagte Chin Ping Chia, bei Invesco für chinesische A-Aktien zuständig. Aus Sicht des Anlageexperten ist Chinas Markt einer der spannendsten weltweit. Da er noch jung und ineffizient sei, nutze Invesco aktive Anlagestrategien.