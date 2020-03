Die STS Group hat zuletzt einige positive Nachrichten publiziert. So hat man in den USA den Markteintritt in 2022 vorbereitet, neue Aufträge gibt es aus dem Bereich E-Mobilität, auch aus China kommen neue Aufträge. Allerdings ist das Segment Acoustics in Europa weiter ein Problemfall. Hier hat man ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt, welches sich zunächst negativ auf die Zahlen auswirken wird. Unklar ist, wie Corona die Zahlen ...