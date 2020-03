Was ist... Bottom-Fishing?

Bottom-Fishing ("den Grund abfischen") ist eine Auswahlmethode für Wertpapiere, bei der besonders stark abgestürzte Wertpapiere auf die Anzeichen einer Bodenbildung hin abgeklopft werden, um dann einzusteigen und den erwarteten Wiederanstieg mitzunehmen.



Das Bottom-Fishing basiert auf der Annahme, dass die Kurserholung der wirtschaftlichen Erholung des zugrunde liegenden Unternehmens vorangeht und sich deshalb am Boden günstige Einstiegschancen finden. Wann der Boden wirklich erreicht wurde, lässt sich dabei immer erst in der Rückschau erkennen.





»Der Tiefstpunkt ist an dem Tag erreicht, bevor der Kurs anfängt zu steigen. Aber woher weiß man das? Der Tiefstpunkt ist nur im Nachhinein zu erkennen. Man weiß, wann man ganz unten ist; aber man habt möglicherweise das Gefühl, dass etwas billig ist, und wenn es billig ist, sollten man es kaufen. Wenn es noch weiter sinkt, dann das war nicht der Tiefstpunkt, dann kauft man etwas mehr und behält die Nerven.«

(Howard Stanley Marks)

Der alten Börsenweisheit " kann hierbei insofern Rechnung getragen werden, als dass man nicht in den Kursabsturz hinein kauft, sondern erst dann, nachdem sich der Kursverlauf abgeflacht hat und in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist (einen Boden ausgebildet hat).Star-Investorhält nicht wirklich viel von Bottom-Fishing, sondern setzt lieber auf günstige Einstiegskurse. Und die finden sich nur am tiefsten Punkt, sondern dann, wenn der Wert eines Assets über dem seines Preises liegt -basiert genau auf diesem Prinzip.