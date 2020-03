Lange Zeit bestach die Aktie von Chevron durch eine ausgeprägte Stabilität. Marktunbilden schienen ihr nicht sonderlich viel anhaben zu können. Damit hob sich der Wert deutlich von einem Teil des Sektors ab, der bereits seit längerer Zeit mit einer schwächeren Kursentwicklung zu kämpfen hatte. Um es einmal plakativ zu formulieren: Nun kam aber auch die Chevron-Aktie unter die Räder.

Um die aktuelle Konstellation adäquat darstellen zu können, haben wir einen 30-Jahres-Chart auf Monatsbasis bemüht.

In den letzten Handelstagen bzw. –wochen wurde eine Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Insbesondere der Verlust der wichtigen Marke von 100 US-Dollar schmerzt vor diesem Hintergrund.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich eine große Doppeltopformation erkennen. Dem ersten Top im Bereich von 135 US-Dollar (ausgebildet im Jahr 2014) folgte zunächst ein markantes Zwischentief im Bereich von 70 US-Dollar (ausgebildet im Jahr 2015), ehe es für die Aktie wieder stramm gen Norden ging. Schließlich wurde 2018/ 2019 ein zweites Top im Bereich von 135 / 130 US-Dollar ausgebildet. Der aktuell zu beobachtende Abverkauf nimmt nun Kurs auf die eminent wichtige Unterstützung von 70 US-Dollar. Idealerweise gebieten bereits die nicht minder relevanten 80 US-Dollar der Abverkaufswelle Einhalt. Um es auf den Punkt zu bringen: Die Zone 80 / 70 US-Dollar muss halten, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Gegenbewegungen – so sie sich denn in dem aktuellen, von einer gewissen Panik geprägten Umfeld entwickeln können – könnten die Aktie durchaus bis in den Bereich von 100 US-Dollar führen.