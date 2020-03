Privatbank-CIO: Wir bleiben bearish, bis…

Kathrein Privatbank: Wir befinden uns in einem Bären-Markt!

Die österreichische Kathrein Privatbank mit Sitz in der Wiener Wipplingerstraße ist eine etablierte Adresse für vermögenden Privatkunden und anspruchsvollen institutionellen Investoren. Das Haus ist aber auch für seine klaren und – wie sich am aktuellen Beispiel zeigt - treffsicheren Markt-Statements bekannt. „Wir befinden uns aktuell bereits in einem Bären-Markt“, ließ Harald P. Holzer, Vorstand und Chief Investment Officer der Kathrein Privatbank bereits am Montag dieser Woche aufhorchen.

Während die Analysten vieler Häuser zum damaligen Zeitpunkt immer noch von einer Korrektur sprachen, sah Holzer das bereits anders. „Eine Korrektur ist bis zu einem maximalen Marktrückgang von 20% argumentierbar. Dieser Schwellenwert wurde bereits überschritten. Historisch betrachtet, kommt es in einem Bärenmarkt zu Kursrückgängen von -38%. Aus diesen historischen Daten leitet sich demnach vom aktuellen ein potenzieller weiterer Kursrückgang um -18% ab“, erklärt Holzer gegenüber e-fundresearch.com.