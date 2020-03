Janus Henderson Multi Asset Head: Beginn eines Bärenmarktes oder nur eine Korrektur?

Viele Aktienmärkte sind in den letzten Wochen um mehr als 20% gefallen, womit wir uns technisch gesehen in einem Bärenmarkt befinden. Dennoch stellt sich die große Frage, ob dies der Beginn eines dauerhaften Rückgangs ist oder die Kurs- und Bewertungsniveaus bereits wieder attraktiv aussehen, jetzt, da die Märkte einen düsteren Wirtschaftsausblick einpreisen.

Das Ausmaß der in den letzten Tagen beobachteten Abflüsse aus risikoreichen Anlagen stellt für antizyklisch agierenden Investoren eine gewisse Ermutigung dar. Viele taktische Indikatoren der Anlegerstimmung und -positionierung befinden sich bereits auf einem Niveau, bei dem sich der Kauf von Aktien und anderen Risikoanlagen in der Vergangenheit gelohnt hat. Angesichts der ungewöhnlich hohen Unsicherheit durch das Coronavirus scheinen diese Anzeichen jedoch eher für eine Stabilisierung der Märkte als für eine nachhaltige Erholung zu sprechen. Die Rückkehr einer substantiell höheren Risikobereitschaft wird wahrscheinlich eine gewisse Zuversicht erfordern, dass die Auswirkungen des Coronavirus eingedämmt werden können. Während in China und Südkorea in jüngster Zeit gute Fortschritte in dieser Richtung erzielt worden zu sein scheinen, bleibt die immer schnellere Verbreitung des Virus in Europa und den USA beunruhigend.