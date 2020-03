Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental: Drastischer Absturz - AktienanalyseHohe Abschreibungen und Kosten für den Umbau haben den Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) 2019 tief in die Verlustzone gedrückt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. [ mehr