HUGO BOSS-Aktie klar unterbewertet - Aktienanalyse

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie klar unterbewertet - AktienanalyseImmer mehr Unternehmen bekommen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF): In China und Hongkong seien seit Ende Januar etwa die Hälfte der 150 eigenen Verkaufspunkte geschlossen, die übrigen hätten ihre Öffnungszeiten stark einschränken müssen, so Vorstandschef Mark Langer. [ mehr