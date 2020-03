NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt bahn sich am Donnerstag der nächste Kursrutsch an. Der wegen des Coronavirus von den USA verhängte Einreisestopp für die meisten Europäer beschleunigt die Talfahrt. So taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Auftakt 5 Prozent tiefer auf 22 367 Punkten.

Am Vortag waren an der Wall Street die Anleger erneut in Panik geraten. Der Dow hatte fast 6 Prozent eingebüßt, womit in nur drei Wochen die Kursgewinne mehr als eines Jahres zunichte gemacht wurden. Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus mittlerweile als Pandemie ein.