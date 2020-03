US-Anleihen legen stark zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel stark zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf kräftige Kursverluste an den europäischen Aktienmärkten und die Aussicht auf eine erneut sehr schwache Eröffnung an den New Yorker Börsen. Die Anleger setzen auf der Suche nach sicheren Anlagehäfen einmal mehr auf vergleichsweise sichere US-Anleihen.

Nach wie vor belastet die Furcht vor wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise den Handel an den internationalen Finanzmärkten. Zuletzt hatte eine Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump die Anleger verunsichert. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden die USA ihre Grenzen für Ausländer aus Europa für zunächst 30 Tagen schließen.