NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einem größeren Knick in der Weltwirtschaft wegen der Coronavirus-Epidemie hat die Wall Street am Donnerstag abermals stark belastet. Der von den USA verhängte Einreisestopp für die meisten Europäer beunruhigte die Anleger zusätzlich. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zum Handelsstart um 7,35 Prozent auf 21 820,89 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 6,70 Prozent auf 2557,65 Zähler abwärts./mis/mis