Wirecard kann sich der Korrektur des Gesamtmarkts nicht entziehen. Alles andere hätte auch verwundert. Interessant ist derzeitige Chartsituation dennoch, denn mit der Korrektur ergibt sich auch die Chance eines Einstiegs, um wieder Ziele auf der Oberseite zu favorisieren. Dies gilt insbesondere, so lange die wichtige 88 Euro-Marke als Unterstützung dient. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese, kann weitere Kursverluste bis zur 80 Euro-Marke nach sich ziehen. Darunter liegt ein übergeordnetes Ziel bei 72 Euro.

So weit so gut erst einmal zum weiten bärischen Szenario. Was ist nun mit der favorisierten Aufwärtsmöglichkeit? Diese besteht so lange Wirecard über den 88 Euro notiert. Als erstes Aufwärtsziel kommt 104 Euro in Frage. Anschlusskäufe über 106 Euro, können den Kurs gar bis 124 Euro treiben. Ein weiterer Ausbruch würde dann den Abwärtstrend aus September 2019 in Schlagweite bringen.

Wirecard bleibt wie immer spannend, gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben sich nun. So wie immer wenn die Kanonen donnern.

Wirecard - Zielmarke in Sicht!

//assets.wallstreet-online.de/_media/12729/2020/03/12/ofm28tpq.png