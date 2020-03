Der Einstieg der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG, bei First Sensor ist perfekt: Die Tochtergesellschaft von TE Connectivity Ltd. hält nun 71,87 Prozent der Stimmrechte an First Sensor. Das Übernahmeangebot, das bereits Mitte des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, konnte nun vollzogen werden. Im nächsten Schritt soll nun ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen den Unternehmen abgeschlossen ...